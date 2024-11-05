Emine Erdoğan’ın Türkiye Maarif Vakfı Ziyareti

KIRGIZİSTAN’DA EĞİTİM ZİYARETİ

Emine Erdoğan, ziyarete yönelik yaptığı paylaşımda “Kırgızistan Devlet Başkanı’nın değerli eşi Aigul Zhaparova ile Bişkek’te Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kompleksi’ni ziyaret ettik. Derslikleri gezerek, bilim, teknoloji, sanat ve kültür başta olmak üzere her alanda verilen dört dilli eğitim hakkında bilgi aldık.” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMİN ÖNEMİ VE ÇEŞİTLİLİĞİ

Ziyaret sırasında, dört dilli eğitimin farklı disiplinlerde nasıl uygulandığına dikkat çekildi. Emine Erdoğan, Bu tür eğitim uygulamalarının önemine vurgu yaparak, gelişen dünyada eğitim alanında sağlanan yeniliklerin ve fırsatların gençler için ne denli kritik olduğunu ifade etti.