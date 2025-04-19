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Emine Erdoğan, İyilikle Birlikteliği Diledi

EMİNE ERDOĞAN’DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından açılan Cemre Çarşısı ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İyilikle yoğrulan bu güzel birlikteliğin, daha nice yürekte yankı bulmasını diliyorum. Dayanışma büyüsün, gönüller daima bir olsun” şeklinde ifadeler kullandı.

YENİ PROJELERİN ARTAN ÖNEMİ

Bu tür sosyal dayanışma projeleri, toplumsal bağların güçlenmesine ve yardımlaşma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Emine Erdoğan’ın açıklamaları, toplumda birlik ve beraberliği vurgulayan önemli bir mesaj taşıyor. Dayanışma ve yardımlaşma konularının gün geçtikçe artan önemi, toplumun her kesiminde güzel yankılar buluyor.

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