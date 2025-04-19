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Emine Erdoğan, KADEM Başkanını tebrik etti

TEBRİKLER VE DİLEKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Canan Sarı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “KADEM’in 5’inci Genel Kurulu’nun, kadınların sesi ve gücü adına yeni bir soluk, taze bir nefes olmasını diliyorum” diye belirtti.

BAŞARI TEMENNİSİ

Aynı paylaşımda, “Görevi devralan yeni Yönetim Kurulu Başkanı’nı ve yönetimi gönülden tebrik ediyor, bu anlamlı sorumlulukta başarılar diliyorum” ifadeleriyle, yeni yönetimin sorumluluklarının önemine dikkat çekti. Bu açıklamalar, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında atılacak adımların önemini vurguluyor.

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