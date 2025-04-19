Emine Erdoğan, KADEM’i tebrik etti

EMİNE ERDOĞAN, YENİ YÖNETİMİ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) 5. Genel Kurulu’nda yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Canan Sarı ve ekibini tebrik etti. Emine Erdoğan, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “KADEM’in 5. Genel Kurulu’nun, kadınların sesi ve gücü adına yeni bir soluk, taze bir nefes olmasını diliyorum.” dedi. Ayrıca, görevi devralan yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve ekibine gönülden tebrikler sunduğunu belirterek, “Bu anlamlı sorumlulukta başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.