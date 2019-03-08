Emine Erdoğan, kadınlara seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende kadınlara seslendi.

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Borsa İstanbul işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ‘Kadın Erkek Eşitliği’ için Borsa İstanbul’da gong çaldı. Düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Emine Erdoğan’ın konuşmasından notlar;

* Temel insan haklarına dair sorunlar halledildi. Sadece istihdam değil yönetici kadın oranında sevinebileceğimiz rakamlar görüyorum. Bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, büyük elçiler ele alındığında öne çıkıyor. Kadının aktif varlığının yeni olmadığını görüyoruz. Kadının her zaman hayatın merkezinde yer aldığı görülür. Kadınlarımız tarımdan ticarete meslek icra etmiştir. Bu salonda kıymetli yönetici ve iş kadınları görüyorum, lütfen genç kızlarımıza yol açın. Başarı hikayeleriniz onlar için yol gösterici olacaktır.

* Her zaman söylediğimiz gibi kadınların dönüştürücü gücü var. Bu güç ortaya çıkınca her şeyin başkalaştığını görüyoruz. Kadınların rol almasıyla çatışmacı dil, uzlaşmacı oluyor. Kadının ve erkeğin yer edinebilmesi için bazı algıları değiştirmemiz gerekiyor. Hiçbir iş anneliliğin kazandırdığı karar verme yetisini bir arada kazandıramaz. Kadınların çocuklar için ayırdığı vakti başarının parantezi olarak görmek yanlış. Önemli olan kadınlara bu alanda vakit vermek. Hükümetimiz bunu vermiştir. Kreşlerin yaygınlaştırılması, doğum izni, babalık izni bunlardan bazılarıdır. İyi bir gelecek için kadın ve erkek birlikte inşa etmeliyiz. 2023’e kadar kadınların iş gücüne katılım oranında hedefimiz yüzde 41’dir.

* Türkiye’de kız çocuklarının eğitimi konusunda her geçen gün daha büyük dönüşler alıyoruz. Teknoloji her şeyin merkezi haline gelmiş durumda. Kadınların bilişim sektöründe çok daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum. Mühendislik ve bilişimle ilgili bölümlere ne kadar yönlendirilirse gelecekte o kadar yer alabilirler. Kadınlar kadınların başarılarını alkışladıkça buradan güzel bir sinerji doğacaktır. Kadınlar insan, biz insanoğluyuz diyen ozanımız ne kadar güzel özetliyor. Borsa İstanbul’un ilk kadın başkanlığının ev sahipliğinde güçlü kadın kuruluşumuz Türkiye İş Kadınları Derneği ile düzenlenen törendeki herkese teşekkür ediyorum.

HÜRRİYET