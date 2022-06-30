Emine Erdoğan, Kraliçe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kraliçe Letizia ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, NATO üyesi ülkelerin liderlerinin eşleri için düzenlenen kültürel programa katıldı.

Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Maria Begona Gomez ve diğer lider eşleriyle San Ildefonso Kraliyet Sarayı’nda Kraliçe Letizia tarafından ağırlandı. Emine Erdoğan, Kraliçe Letizia’nın “Diana’nın Hamamı Çeşmesi” önünde çektirdiği aile fotoğrafında yer aldı. Emine Erdoğan ve lider eşleri, daha sonra Ildefonso Kraliyet Sarayı’nda bulunan Kraliyet Halı Fabrikası, Kraliyet Cam Fabrikası ve Reina Sofia Ulusal Sanat Müzesi’ni gezdi.