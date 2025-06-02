Emine Erdoğan, Kurban Vekaletini Türk Kızılay’a Verdi

CUMHURBAŞKANI EŞİ KURBAN VEKALETİNİ TESLİM ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılay’a kurban vekaletini teslim etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, bu görüşme sırasında Emine Erdoğan, kurban vekaletini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla Türk Kızılay’a verdi.

Türk Kızılay’ın insani yardım faaliyetlerini her platformda destekleyen Emine Erdoğan, ulusal ve uluslararası insani yardımın önemine dikkat çekerek, “mazlum coğrafyalara yapılan her bir yardım umut olmaya devam ediyor” dedi. Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, görüşmede kuruluşun ulusal ve uluslararası çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Emine Erdoğan’a “Hilal-i Ahmer Çiçek Günü”nü anlatan eski dönem fotoğraflarının yer aldığı bir tablo hediye etti.

Türk Kızılay, bu yıl “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla başlattığı kampanya ile kurban bağışlarını Gazze-Filistin de dahil olmak üzere Türkiye’deki 23 ülkeye milyonlarca insana ulaştırmayı hedefliyor. Kızılay, kurban vekaleti bağışlarıyla hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki ihtiyaç sahiplerine gıda ve maddi destek sağlıyor.