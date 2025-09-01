Emine Erdoğan, Lider Eşleri Programına Katıldı

EMİNE ERDOĞAN, Şİ ÖRGÜTÜ ZİRVESİ’NE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in eşi Pıng Liyüen’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte yer aldı. Emine Erdoğan, program alanında Çin Devlet Başkanı Şi’nin eşi Pıng Liyüen tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Etkinlik öncesinde lider eşleri bir aile fotoğrafı çektirdi ve ardından kültürel programa katıldılar.

KÜLTÜREL ZENGİNLİKLER ÜZERİNE SOHBETLER YAPILDI

Programda lider eşleri, kendi ülkelerinin kültürel zenginliklerine yönelik bilgi alışverişinde bulundular. Nepal, Ermenistan, Malezya, Moğolistan, Azerbaycan, İran, Mısır, Özbekistan liderlerinin eşleri ile İran Cumhurbaşkanı’nın kızı da etkinlikte yer aldı. Lider eşleri, bir araya gelerek birlikte fotoğraf da çektiler.

EMİNE ERDOĞAN’IN PAYLAŞIMI

Etkinliğin ardından Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi çerçevesinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in eşi Pıng Liyüen’le buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Erdoğan, “Tiencin’in kültürel ve mimari zenginliklerini tanıdığımız bu özel programda dostane sohbetler ettik. İnsanlığı yakından ilgilendiren barış, aile, çevre ve kültürel işbirliği gibi ortak değerler üzerine fikir paylaşımında bulunduk. Bu anlamlı buluşmaların ülkelerimiz arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum.” sözlerine yer verdi.