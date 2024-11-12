Emine Erdoğan, Lider Eşleriyle Bir Araya Geldi

AÇILIŞ TÖRENİNE YEREL VE ULUSLARARASI KATILIM

COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başladı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bakü Olimpiyat Stadyumu’nun yanındaki alanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı. Zirve’nin yapıldığı COP29 Konferans Salonu’nda ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva, Emine Erdoğan’a sarılarak “hoş geldiniz” dileklerini iletti. Emine Erdoğan, açılış sonrası Aliyeva, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un eşi Aygül Caparova ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile bir araya gelerek sohbet etti.

ULUSLARARASI SÖYLEŞİLER VE FOTOĞRAF ANILARI

Emine Erdoğan, ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, eski Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ve Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı Muhammad Yunus ile kısa sohbetler ederek fotoğraf çektirdi. Açılış programı sonrası yaptığı açıklamada, “Dost ve kardeş Azerbaycan’ın örnek ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29’uncu Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi’nin, ortak evimiz dünya adına hayırlı olmasını diliyorum. Bu zirve, sınırların ötesine uzanan bir dayanışmanın, doğaya ve insanlığa duyulan ortak sorumluluğun güçlü bir ifadesidir. Bu ortak iradenin, herkes için daha adil bir dünyanın kapılarını açmasını temenni ediyorum” dedi.

SIFIR ATIK TEMASI VE ÜLKE PAVİLYONLARI

Emine Erdoğan, COP29 süresince Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanlarının eşleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Sıfır Atık temalı Türkiye pavilyonunu ve diğer ülke pavilyonlarını da ziyaret edecek.