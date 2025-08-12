Emine Erdoğan, Marmara’nın Temizliğini Vurguladı

EMİNE ERDOĞAN’IN MARMARA’NIN GELECEĞİNE YÖNELİK DİLEKLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, yaptığı açıklamada Marmara Denizi’nin canlılığını, bereketini ve maviliğini yeniden kazanmasını istedi. Sosyal medya üzerinden paylaşımında, “Marmara’nın derinliklerinde sessiz birer nefes olan pina midyeleri sularımıza berraklık, deniz çayırları ise oksijen sağlıyor” dedi.

PROJELERİN ÖNEMİNE VURGU

Emine Erdoğan, “ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projeleriyle bu eşsiz canlıların korunmasının, müsilajla mücadelede de en doğal ve en güçlü adımlardan biri olacağına inanıyorum” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, geleceğimiz için emek veren tüm bireyleri gönülden tebrik etti.

DENİZLERİN TEMİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Emine Erdoğan, “Marmara’mızın yeniden canlılığın, bereketin ve maviliğin sembolü haline gelmesini, tüm denizlerimizin en temiz ve en güzel haliyle yarınlara miras kalmasını diliyorum” diyerek denizlerin temizliği konusundaki önemin altını çizdi.