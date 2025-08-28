Haberler

Emine Erdoğan, Mavi Vatan’a katıldı

EMİNE ERDOĞAN’DAN TEKNOFEST MAVİ VATAN PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya platformundan gerçekleştirdiği paylaşımda, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda TEKNOFEST Mavi Vatan coşkusuna katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

TEKNOLOJİ HAMLESİNİN YANSIMASI

Emine Erdoğan, “Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerimizdeki yansıması olan bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diyerek festivalin önemine vurgu yaptı. Ardından, programın ardından yeniden denizle buluşan Savarona Yatı’nı ziyaret ettiğini belirtti.

DENİZLERDE GÜCÜMÜZÜN ARTMASI

“Bu değerin tarihimize ve Mavi Vatan’a kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.” ifadesi ile katkıda bulunan tüm isimlere teşekkür etti. Emine Erdoğan, ülkemizin denizlerdeki gücünün artarak devam etmesini umut ettiğini dile getirdi.

