Emine Erdoğan, Melania Trump’a mektup yazdı

EMİNE ERDOĞAN’DAN MEKTUP ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a, Ukrayna’daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze’deki insani kriz için de göstermesi amacıyla bir mektup gönderdi. Emine Erdoğan, mektubunda Gazze’deki insani krizle ilgili olarak “Hayatta kalmayı başarmış 1 milyonu aşan Gazzeli çocuk için hala bir şansımız var. Vakti çoktan geldi.” ifadelerini kullandı. Bu mektup, siyasi gündemde dikkat çekti.

ÇAĞRININ ANLAMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ABD Başkanı Trump’ın eşi sayın Melania Trump’a gönderdiği mektup, yeryüzünün her yerindeki insanlık cephesi mensuplarının ortak vicdan çağrısıdır.” dedi. Çelik, mektupta yer alan ifadelerin, “yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklara ayrımsız sahip çıkmaya çağırdığını” belirtti ve bu çağrının “herkesin insanlık değerlerinin safında birleşmesi için bir çağrı” olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Netanyahu hükümetinin uyguladığı siyaseti eleştirerek “bugün Gazzeli çocuklar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklarla beraber, insan onuru adına var olan her şeyi temsil ediyor.” diye ekledi.

MEKTUBUN TARİHİ ÖNEMİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise mektuba dair yaptığı değerlendirmede, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin Melania Trump’a yazdığı mektup, sadece satırlardan ibaret değil; insanlığın ortak vicdanına dokunan tarihi bir belgedir.” ifadelerini kullandı. Tunç, Gazze’de susturulan çocuk kahkahalarını yeniden duyurmak için kaleme alınan bu mektubun, “merhametin, vicdanın ve adaletin güçlü bir ifadesi olduğunu” belirtti. Mektubun anlamını vurgulayan Tunç, “Bugün Gazze’de yaşanan trajediler karşısında uluslararası toplum çoğu zaman sessizliğe gömülürken, Emine Erdoğan’nın bu güçlü çıkışı; sadece Gazzeli çocuklar için değil, dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan tüm mazlum çocuklar içindir.” şeklinde bir yorumda bulundu.