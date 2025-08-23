Emine Erdoğan, Melania Trump’a Mektup Yazdı

EMİNE ERDOĞAN’DAN MELANİA TRUMP’A MEKTUP

Emine Erdoğan, Gazze’deki insani kriz için hassasiyet gösterilmesi amacıyla Melania Trump’a bir mektup yazdı. Mektubunda, “Gazze’deki insani krizin durdurulmasına yönelik güçlü çağrınızı içeren bir mektubu da, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya göndermeniz son derece anlamlı olacaktır. Dünyanın ortak bir uyanışa geçtiği, Filistin’in tanınmasının küresel bir iradeye dönüştüğü bu günlerde, Gazze adına sizden gelecek bir çağrının, Filistin halkına tarihi bir sorumluluğun da ifası olacağı kanaatindeyim.” ifadelerine yer verdi. Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a, Ukrayna’daki savaş konusundaki hassasiyetini Gazze’deki insani kriz için de göstermesi gerektiğini belirten bir mektup gönderdi. Mektubuna içten sevgi ve saygı ile selam vererek başlayan Emine Erdoğan, Beyaz Saray’daki buluşmalarında Melania Trump’ın içten sohbetinin ve zarif ev sahipliğinin hâlâ aklında taze kaldığını ifade etti.

MELANİA TRUMP’A ÖVGÜLER

Emine Erdoğan, Melania Trump’ın kendisiyle baş başa yemek yediği ve bahçede yürüyüş yaptığı zamanlarda, güncel meseleler konusunda hassasiyet taşıyan vicdanını hissettirdiğini aktardı. Bu vicdani hassasiyetin yansımasını, “Ukrayna’da kimsesiz çocuklara gösterdiğiniz duyarlılık, kalplere umut aşılayan bir girişim” ifadeleriyle de gördüğünü belirterek, “Sizin de mektubunuzda belirttiğiniz gibi çocukların sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyüme hakkı evrensel ve tartışılmaz bir haktır. Bu hak, hiçbir coğrafyanın, ırkın, etnik kimliğin, dini grubun ya da ideolojinin imtiyazı değildir. Dolayısıyla, bu haktan mahrum bırakılan mazlumların yanında yer almak, en başta insanlık ailesine karşı büyük bir sorumluluğu yerine getirmektir.” dedi. Gazze’deki savaşta hayatını kaybedenlerin sayısını kaydeden Emine Erdoğan, Melania Trump’tan aynı duyarlılığı Gazze için de göstereceğini umduğunu dile getirdi.

GAZZE’DEKİ ÇOCUKLARIN DURUMU

Gazze’nin benzeri görülmemiş bir zalimliğe maruz kaldığını vurgulayan Emine Erdoğan, “BM Çocuk Fonu, 45 dakikada 1 çocuğun öldürüldüğü Gazze’de, yerin üstünü çocuklar için bir ‘cehenneme’ yerin altınıysa bir ‘çocuk mezarlığına’ benzetiyor. Savaşlarda kimliği belirlenemeyen askerler için kullanılan ‘meçhul asker’ kavramını, bir gün çocuklar için de kullanacağımız aklınıza gelir miydi?” ifadelerini kullandı. Bu durumda binlerce Gazzeli çocuğun kimsesiz kaldığını belirten Emine Erdoğan, bunun vicdanlarda açtığı yaralara dikkat çekti. “Bu çocuklar, uzatılan mikrofonlara ölmek istediklerini haykırıyor” diyerek, Gazze tarihinin küçük çocukların yaşadığı acı ve korkularla yazıldığını vurguladı.

BİR RUH DEĞİŞİMİNE İHTİYAÇ VAR

Emine Erdoğan, kahkahaları susturulanların sadece Ukrayna’nın çocukları olmadığını, Filistin çocuklarının da aynı özgürlüğe ve geleceğe hak ettiğini belirtti. “Gazze’deki insani krizin durdurulmasına yönelik güçlü çağrınızı içeren bir mektubu da, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya göndermeniz son derece anlamlı olacaktır.” şeklindeki çağrısını yineleyerek, dünyanın bazı bölgelerindeki çocukların yaşamının diğerlerinden daha az değerli görülmesine dair büyük bir çarpıklığa dikkat çekti. Emine Erdoğan, “Ancak o zaman bu vahşet karşısında günbegün umutsuzluğa sürüklenen sonraki nesillerin umutlarını besleyebiliriz.” diye ekleyerek, tüm insanların ortak yararını gözetmek için birleşmeleri gerektiğinin altını çizdi. Gazzeli çocukların geleceği için hala bir şans olduğunu vurgulayarak, “Vakti çoktan geldi.” ifadelerini kullandı.