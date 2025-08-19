Emine Erdoğan, NSosyal’e katıldı

EMİNE ERDOĞAN’IN NSOSYAL PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, yerli sosyal medya platformu NSosyal’e katılım sağladı. Emine Erdoğan, NSosyal’deki ilk paylaşımında “NSosyal’den merhaba. Yerli, milli ve bağımsız sosyal ağımızda yer almaktan büyük bir heyecan duyuyor; milletimize bu gururu yaşatan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ DİJİTAL DÜNYA VURGUSU

Emine Erdoğan, ayrıca, “Bize ait bu güvenli dijital dünyada, birlikte düşünecek, üretecek ve geleceği ortak değerlerimizle şekillendireceğiz. NSosyal ile yepyeni bir yolculuğa hazırız” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, yerli sosyal medya platformunun önemine ve ortak değerlerin vurgusuna dikkat çekiyor.