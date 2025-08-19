Haberler

Emine Erdoğan, NSosyal’e katıldı

EMİNE ERDOĞAN’DAN NSOSYAL PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, yerli sosyal medya platformu NSosyal’e katılarak burada ilk paylaşımını gerçekleştirdi. İlk paylaşımında, “NSosyal’den merhaba. Yerli, milli ve bağımsız sosyal ağımızda yer almaktan büyük bir heyecan duyuyor; milletimize bu gururu yaşatan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diyerek platforma olan duyduğu heyecanı paylaştı.

GÜVENLİ DİJİTAL DÜNYADA YENİ PROJELER

Emine Erdoğan, paylaşımında güvenli dijital dünyada birlikte düşünme ve üretme vurgusu yaptı. “Bize ait bu güvenli dijital dünyada, birlikte düşünecek, üretecek ve geleceği ortak değerlerimizle şekillendireceğiz” ifadeleriyle gelecekte yapılacak projelere işaret etti. NSosyal ile yepyeni bir yolculuğa çıkmaya hazır olduklarını belirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

Küçük Meral, Sağ Bacağını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda bacağını ve annesini kaybeden 9 yaşındaki Meral el-Babli, protez için yurtdışında tedavi arıyor. Arkadaşlarıyla birlikte koltuk değneksiz oynamayı hayal ediyor.
Haberler

Bodrum’da Aranan Şahıs Yakalandı

Bodrum'da polis, 23 suçtan aranan bir kişiyi yakaladı. Başkasının kimliğini kullandığı tespit edilen zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.