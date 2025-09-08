Emine Erdoğan, Okuma Yazma Günü’nü kutladı

EMİNE ERDOĞAN’IN OKUMA YAZMA GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü’ nedeniyle bir paylaşım yaparak önemli mesajlar verdi. Emine Erdoğan, yürütülen kampanyalar sayesinde okula kavuşan kızların, “bugün hem ailelerinin hem milletimizin iftihar vesilesi” olduğunu belirtiyor. Ayrıca, “1 milyon 867 bin 859 insanımızın okuryazar olması ise ortak sevincimizdir” diyerek bu sayının önemine dikkat çekiyor.

KAMPANYALARIN ETKİSİ VE UMUT PROJELERİ

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emine Erdoğan, “Kalemle kağıdın buluştuğu her yerde yeni bir başlangıç, yeni bir inanç filizlenir” ifadesini kullanıyor. Bilgiyle güçlenen insanların, yalnızca kendi hayatlarını değil, aynı zamanda toplumu da dönüştürebileceğini vurgulayan Erdoğan, “Haydi Kızlar Okula”, “Ana Kız Okuldayız”, “Okuryazarlık Seferberliği” ve “Nerede Kalmıştık” projeleriyle milyonlarca insana umut taşıdıklarını belirtiyor.

ÖĞRENME VE PAYLAŞIMIN ÖNEMİ

Emine Erdoğan, okula kavuşan kızların hem aileleri hem de toplum için birer gurur kaynağı olduğunu dile getirirken, “Her birini yürekten kutluyorum” şeklinde ifade ediyor. Dünya Okuma Yazma Günü vesilesiyle, öğrenme, paylaşma ve geleceği kurmanın en etkili anahtarına herkesin ulaşmasını dilediğini belirtiyor. Bu kapsamda, yapılan çalışmaların önemine dair bir vurgu da yapıyor.