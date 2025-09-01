Emine Erdoğan, Peng Liyuan ile buluştu

EMİNE ERDOĞAN’IN DÜZENLENEN PROGRAMDAKİ ROLÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in eşi Peng Liyuan’ın ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikte lider eşleriyle bir araya geldi. Bu buluşma, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi çerçevesinde gerçekleşti.

PAYLAŞIM VE DUYGULAR

Etkinlik sonrasında Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, “Şanghay İşbirliği Örgütü 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı’nın değerli eşi Peng Liyuan’ın ev sahipliğinde, lider eşleriyle buluşmaktan mutluluk duydum. Tiencin’in kültürel ve mimari zenginliklerini tanıdığımız bu özel programda dostane sohbetler ettik” şeklinde ifadeler kullandı. Emine Erdoğan, “İnsanlığı yakından ilgilendiren barış, aile, çevre ve kültürel iş birliği gibi ortak değerler üzerine fikir paylaşımında bulunduk. Bu anlamlı buluşmaların ülkelerimiz arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum” dedi.