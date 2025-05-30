Emine Erdoğan, Rahim Demirbaş’ı kaybetti

TAZİYE MESAJI YAYIMLANDI

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi olarak, 30 yıl evvel trafik kazasında yaşamını yitiren oğlunun anısını yaşatmak için düzenlediği ormanda, 27 yıl boyunca 50 binden fazla fidanı toprakla buluşturan “Orman Dede” olarak bilinen Rahim Demirbaş’ın vefatı üzerine bir taziye mesajı paylaştı.

DUYGU DOLU AÇIKLAMALAR

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin ‘Orman Dedesi’ Rahim Demirbaş’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz” diyerek sözlerine başlayan Emine Erdoğan, Demirbaş’ın değerli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu. “Doğaya duyduğu sonsuz sevgi ve bu uğurda gösterdiği eşsiz gayret herkesin büyük takdirini toplamış, 3’üncü Uluslararası Sıfır Atık Zirvemizde, kendisine ‘Sıfır Atık Çevre Kahramanları Ödülü’nü takdim etmiştik” ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, “Onun anlamlarla yüklü yaşamı bizlere gösterdi ki; inanmak, sabretmek ve emek vermekle çorak topraklar ormanlara dönüşebilir” sözleriyle de Demirbaş’ın mirasına sahip çıkacaklarını belirtti. Son olarak, “Rahim Demirbaş öğretmenimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin” diyerek mesajını tamamladı.