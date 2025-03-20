Emine Erdoğan, Şehit Ailesine İftar Ziyaretinde

EMİNE ERDOĞAN’IN İFTAR ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde eşi ve damadı şehit, iki kızı da gazi olan Vehibe Sayın’ın evini ziyaret etti. Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri çerçevesinde 18 Mart’ta Devlet Konukevi’nde yapılan “Vefa İftarı”na katılan Vehibe Sayın, programda Emine Erdoğan’ı evinde ağırlamak istediğini dile getirdi. Bugün Sayın ailesinin evine giderek iftar yapan Emine Erdoğan, ailenin taleplerini dinledi.

AİLE İLE BİR ARADA OLMAK ÖNEMLİ

İftar sonrasında aile üyeleriyle birlikte çay içip sohbet eden Emine Erdoğan, Sayın ailesinin anılarını ve isteklerini dinledi. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sayın’ın eşi Necati Sayın ve damadı Fazıl Gürs’ün şehit olduğu, kızları Ülkü Sayın ve Ayşe Emine Özyiğit’in ise gazi olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Sayın’ın dedesinin Çanakkale Savaşı’nda şehit düştüğü bilgisi de paylaşıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, Sayın ailesini ziyaretine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Bu akşam 15 Temmuz şehidimiz Necati Sayın’ın değerli ailesinin misafiriydim. Ramazanın bereketi, birlik ve dayanışma ruhuyla aynı sofrada orucumuzu açtık. Şehidimizin emaneti olan eşi, evlatları ve torunlarıyla bir arada olmak çok kıymetliydi. O gece vatan uğruna can veren Necati Sayın ile damadı Fazıl Gürs evladımıza Allah’tan rahmet, sevdiklerine sabır diliyorum. Şehitlerimizin ve gazi olan kızlarımız Ülkü ile Ayşe’nin kahramanca mücadelesini hiçbir zaman unutmayacağız.”