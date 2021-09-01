Emine Erdoğan sel bölgesine gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’a gitti.

İlk ziyaretini afetzedelerin konakladığı Kredi Yurtlar Kurumuna ait Abana Öğrenci Yurdu’na yapan Emine Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı. Daha sonra Bozkurt ilçesine geçen Erdoğan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Devletin, belediyelerin, STK’ların çok kısa zamanda bölgeye ulaşarak, gereken her şeyi en kısa zamanda yaptıklarını belirten Emine Erdoğan, “Ben de bire bir bunu burada teşhis ediyorum. Yurtlarda kalan vatandaşlarımızla bire bir görüştüm. Yapılan hizmetten çok memnun olduklarını söylediler. Ben de memnuniyetle bunu görme fırsatı elde ettim. İnşallah bundan sonra bütün bunlar göz önüne alınarak, bakanlıklarımız gerekli araştırmaları yaparak şehirleşme nasıl olur en güzel örneklerini gösterecekler” dedi. Daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunan Erdoğan, vatandaşların taleplerini dinledi. Ardından çalışmalara katılan askerlerle bir süre sohbet eden Emine Erdoğan, özverili çalışmaları dolayısıyla askerlere teşekkür etti. Yeni yapılacak dükkanların temel atma törenine de katılan Erdoğan’a ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eşlik etti.