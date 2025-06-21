Emine Erdoğan, Sergi Hakkında Yazı Yazdı

EMİNE ERDOĞAN’DAN YAZILI DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Ulusun Annesi’ unvanıyla bilinen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kadınlar Birliği Başkanı, Yüksek Anne ve Çocuk Konseyi Başkanı ve Aile Gelişim Vakfı Yüksek Başkanı Şeyha Fatima Bint Mubarak adına Ankara’da gerçekleştirilen serginin anı defteri için bir yazı yazdı. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde açılışı yapılan ‘Ulusun Annesi’ dijital sergisinin anı defteri için kaleme aldığı yazıda, BAE’nin güçlü kadınlarının sesini her yere taşıyan Milletin Annesi Sergisi’ne ev sahipliği yapmanın kendisi için bir bahtiyarlık kaynağı olduğunu belirtti. Erdoğan, “Bu anlamlı serginin iki dost ülkenin ortak değerlerinin bir göstergesi olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

KADINLARIN GÜCÜNÜN ÖNEMİ

Erdoğan yazısında, Şeyha Fatima Bint Mubarak’ın vizyoner liderliği ve aile kurumuna sağladığı destek sayesinde Emirlik kadınlarının ekonomiden sanata kadar birçok alanda başarılı olduklarını vurguladı. Bunun, küresel bir sembol haline geldiğini düşündüğünü belirten Erdoğan, “Küresel bir sembol haline geldiğini düşündüğüm bu örnekliğin hem coğrafyamız hem de tüm dünya için önemli mesajlar taşıdığı inancındayım” dedi. Kadınların güçlendirilmesinin, bir milletin yükselişinin temeli olduğunu kaydeden Erdoğan, kadınların, “adil, barışçıl ve sürdürülebilir bir dünyanın yegane anahtarı olduğunu” ifade etti.

ŞEYHA FATIMA’DAN TEŞEKKÜR

Şeyha Fatima Bint Mubarak da Türkiye Cumhuriyeti’ne ‘Ulusun Annesi’ sergisine ev sahipliği yaptıkları için teşekkürlerini sunarak, Türkiye’nin bu sergiye ev sahipliği yapmasının iki dost ülke lideri Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerini yansıttığını belirtti. Şeyha Fatima, ayrıca Emine Erdoğan’a sergiye gösterdiği özel ilgi ve ev sahipliği için ayrı teşekkürlerini sundu ve Erdoğan’ın Türk toplumuna yaptığı sosyal, kültürel ve insani alanlardaki hizmetleri ile sürdürülebilir kalkınmada kadının rolünü güçlendirmeye yönelik çabalarını andı.