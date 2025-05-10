Haberler

Emine Erdoğan, Şeyha Fatima’yı karşıladı

EMİNE ERDOĞAN’IN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi’ne ziyarette bulunan Birleşik Arap Emirlikleri’nin Annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak’a eşlik ediyor. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Annesi, Genel Kadınlar Birliği Başkanı, Annelik ve Çocukluk Yüksek Şurası Başkanı ile Aile Gelişim Vakfı Başkanı olan Şeyha Fatima Bint Mubarak, bugün Bahçelievler’deki Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret etti.

ÇOCUK BAKIMI PROGRAMLARI TANITILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Mubarak’ı kurumun girişinde karşıladı. Mubarak ve Erdoğan’a, sitenin çocuk bakımı programları ve entegre hizmetleri tanıtıldı. Tanıtım programında, sitenin faaliyetlerini anlatan bir video gösterildi. Daha sonra, kurumda yetişen bir çocuk Kur’an-ı Kerim okudu. Programda, Birleşik Arap Emirlikleri Aile İşleri Bakanı Sana Bint Muhammed Suhail ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iki ülke arasındaki iş birliğine değinen konuşmalar yaptı.

PROGRAMIN SONUNDA GÖSTERİ YAPILDI

Tanıtım programı, sitenin çocuk halk oyunları ekibinin sergilediği gösteriyle sona erdi. Programın ardından Mubarak ve Erdoğan, sitenin sergi alanını gezdi ve orada 0-2 yaş arası bebeklere hizmet sunulan tesisi ziyaret ederek bilgi aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı merakla bekleniyor. Taraftarlar, maçın tarihi, saati ve yayın bilgilerini öğrenmek için araştırma yapıyor.
Haberler

Azerbaycan, Hindistan-Pakistan Ateşkesine Destek Verdi

Azerbaycan, Hindistan ve Pakistan arasındaki ateşkesi olumlu buldu ve bu durumun bölgedeki gerilimin düşmesine yardımcı olmasını temenni etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.