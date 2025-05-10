Emine Erdoğan, Şeyha Fatima’yı karşıladı

EMİNE ERDOĞAN’IN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi’ne ziyarette bulunan Birleşik Arap Emirlikleri’nin Annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak’a eşlik ediyor. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Annesi, Genel Kadınlar Birliği Başkanı, Annelik ve Çocukluk Yüksek Şurası Başkanı ile Aile Gelişim Vakfı Başkanı olan Şeyha Fatima Bint Mubarak, bugün Bahçelievler’deki Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret etti.

ÇOCUK BAKIMI PROGRAMLARI TANITILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Mubarak’ı kurumun girişinde karşıladı. Mubarak ve Erdoğan’a, sitenin çocuk bakımı programları ve entegre hizmetleri tanıtıldı. Tanıtım programında, sitenin faaliyetlerini anlatan bir video gösterildi. Daha sonra, kurumda yetişen bir çocuk Kur’an-ı Kerim okudu. Programda, Birleşik Arap Emirlikleri Aile İşleri Bakanı Sana Bint Muhammed Suhail ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iki ülke arasındaki iş birliğine değinen konuşmalar yaptı.

PROGRAMIN SONUNDA GÖSTERİ YAPILDI

Tanıtım programı, sitenin çocuk halk oyunları ekibinin sergilediği gösteriyle sona erdi. Programın ardından Mubarak ve Erdoğan, sitenin sergi alanını gezdi ve orada 0-2 yaş arası bebeklere hizmet sunulan tesisi ziyaret ederek bilgi aldı.