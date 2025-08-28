Haberler

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’i andı

ŞULE YÜKSEL ŞENLER’İ ANMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler’i vefatının altıncı yılında andı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aramızdan ayrılışının 6’ncı yılında gönüllerimizde derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler’i özlemle ve rahmetle anıyorum. Şenler, bir kalemin nasıl umut, bir sözün nasıl rehber, bir duruşun nasıl ilham olabileceğini hepimize gösterdi” dedi.

ŞENLER’İN MÜCADELESİ VE VAKFI

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’in şuur sahibi nesiller yetişmesi için verdiği mücadeleyi vurgulayarak, “Ne mutlu ki bugün, Şule Yüksel Şenler Vakfımızla yaşatıyoruz” ifadelerini kullandı. Daha sonra tüm gençlere seslenerek, “Tüm genç yüreklerin, Şule Yüksel Şenler’in fikirlerini kılavuz edinerek, yüksek ideallerini yaşatmaları ve yarınlara değerleriyle yön vermelerini temenni ediyorum” diyerek, Şenler’in fikirlerinin önemine dikkat çekti.

