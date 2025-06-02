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Emine Erdoğan, Türk Kızılay’a bağış yaptı

EMİNE ERDOĞAN, KIZILAY’LA İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşme sırasında Emine Erdoğan, kurban vekaletini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla Türk Kızılay’a bağışladı.

KIZILAY’A DESTEĞİ VURGULADI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre; Emine Erdoğan, Türk Kızılay’ın gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetlerine her zaman destek verdiğini dile getirdi. Erdoğan, ulusal ve uluslararası insani yardımın önemine dikkat çekerek, mazlum coğrafyalara sunulan her yardımın bir umut kaynağı olmaya devam ettiğini ifade etti.

GÜNÜ ANISINA HEDİYE VERİLDİ

Görüşmede, Türk Kızılay’ın ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yılmaz, Emine Erdoğan’a gösterdiği destek için teşekkür etti. Ayrıca, günün anısına üzerinde “Hilal-i Ahmer Çiçek Günü”nü anlatan eski zamanlara ait fotoğrafların yer aldığı bir tablo hediye etti.

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