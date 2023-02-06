Emine Erdoğan: Yüreğimize ateş düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuzda. Bu felaketi inşallah en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum” dedi.

Emine Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem haberleriyle yüreğimize ateş düştü. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuzda. Bu felaketi inşallah en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.” ifadelerini kullandı.