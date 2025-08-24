Emine Erdoğan, Zafer Haftası’nda gururlandı

EMİN ERDOĞAN’DAN TCG ANADOLU GÖSTERİSİNE VURGU

TEKNOFEST’E ÖZEL PAYLAŞIM

Emine Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen TCG Anadolu ve Savarona yatının da dâhil olduğu geçit törenine ilişkin sosyal medyada bir paylaşımda bulunmuş. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Zafer Haftası vesilesiyle, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı’nda eşsiz bir gurura tanıklık ettik. TCG Anadolu başta olmak üzere şanlı gemilerimiz, ülkemizin denizlerdeki kudretinin ve milletimizin istiklal ruhunun birer timsali.”

SAVARONA YATI’NA DİKKAT ÇEKİYOR

Erdoğan, devamında “Atatürk’ün manevi mirası Savarona Yatı’nın da restorasyonunun tamamlanıp yeniden denizlerle buluşması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. TEKNOFEST gençliğimizin, Mavi Vatan’ın koruyucularından ilham alarak daima daha güçlü bir Türkiye için çalışmasını diliyorum.” sözlerini kullandı.