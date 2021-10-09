Emine Erdoğan’dan Paris Anlaşması açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan Paris Anlaşması hakkında açıklama geldi.

Emine Erdoğan, Paris Anlaşması ile ilgili yaptığı paylaşımda “Sıfır Atık Projemiz, ülkemizin bu anlamdaki dönüşümünün bayrağıdır” sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Paris Anlaşması ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımda, çocuklara yaşanabilir bir gelecek bırakmak için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin hayati önem taşıdığını anlatarak, şunlara yer verdi:

“Ülkemizin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Paris Anlaşması’nı onaylamasının küresel ısınmayla mücadelemizde değerli bir adım olacağına inanıyorum. Sıfır Atık Projemiz, ülkemizin bu anlamdaki dönüşümünün bayrağıdır. Herkesi bu harekete katılmaya davet ediyor, Paris Anlaşması’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Süreçte emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”