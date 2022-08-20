Emine Erdoğan’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep’te meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda, bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarparak devrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, ‘Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen elim kaza sonucu 16 vatandaşımızın vefatından büyük bir teessür duydum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum.’ ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen elîm kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar sağlık ve itfaiye personelimiz ile gazeteci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın, sağlıkçılarımızın, basın camiamızın, milletimizin başı sağ olsun! Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Gaziantep’te meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere çarpan otobüs sonucu vefat eden sağlık görevlilerine, İHA muhabirlerine, itfaiyecilere ve otobüs yolcusu vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.