Emine Erdoğan’dan yeşil ekonomi vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, daha iyi bir dünya için yeşil ekonominin çözüm olduğunu belirtti.

Erdoğan, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin son raporunun, insanlık için “kırmızı alarm” niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Bu raporun en önemli sonucu, iklim adına yaşadığımız felaketlerin temelinde insan kaynaklı faaliyetlerin bulunmasıdır. Buradan hareketle yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş, önümüzdeki seçeneklerden biri değil, zarurettir. Dolayısıyla daha iyi bir dünyaya, doğa için daha iyi politikalar üreterek kavuşabileceğiz. İşte bu noktada, yeşil ekonominin işin çözümünde anahtar olduğu tartışmasızdır ve yeşil ekonominin hızla hakim güç olması için de kadınların desteği kuşkusuz en önemli etkendir. Birçok araştırma, kadınların karar mekanizmalarında yer almasının, doğanın korunmasıyla ilişkili sonuçlar doğurduğunu ortaya koyuyor. Mesela kadınların sosyal ve politik olarak iyi konumda olduğu ülkelerde düşük karbon emisyonu gözlemleniyor.”

Emine Erdoğan, ekonominin kadın liderlerine, “Çevreye sıfır olumsuz etki ilkesiyle büyüyen, sürdürülebilir şirketler olma yolunda lütfen sektörlerinizi çevre dostu hale getirin. Böylece daha iyi bir dünyanın mimarı olun” çağrısı yaptı.

“Yeşil kalkınmanın öncülerinin kadınlar olacağına canıgönülden inanıyorum”

Türkiye’nin 2053’te “net sıfır emisyon” hedefini açıkladığını hatırlatan Erdoğan, “Yeşil Kalkınma Hamlemiz resmi olarak başladı ve bu hamle ülkemizde olduğu kadar bölgemizde de hayatın her alanını dönüştürecek yeni bir dönemdir. Şahsen takip ettiğim Sıfır Atık Projesi de başladığımız 2017 yılından bugüne tüm hedeflerini zamanından önce yakaladı. 2023’te projemizi tüm ülkemizde yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz gibi 2050’de atıkların düzenli depolama ile bertarafına son vermiş olacağız” diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yeşil kalkınmanın öncülerinin ve bu büyük sorumluluğu omuzlayan liderlerin kadınlar olacağına canıgönülden inanıyorum. Daha iyi bir dünyayı, henüz doğmamış gelecek nesillerin haklarını bugünden koruyacak sistemler inşa ederek tesis edebiliriz. Boğaziçi Zirvesi’nin böyle bir uyanışın çağrısını en yüksek tonda yapacağına inanıyorum. Çok farklı alanlarda gerçekleşen oturumların maksimum fayda vermesini diliyorum.”