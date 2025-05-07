Emine U. ve arkadaşları, Seyhan K.’yı tehdit etti

OLAYA GELİŞEN DURUM

Emine U. (33), geçmişteki ilişkisi olan Seyhan K. (37) ile birlikte geçtiğimiz kasım ayında bir apartta buluşuyor. Fatih Molla Gürani Mahallesi’ndeki aparta gelen Seyhan K., Emine U. ve arkadaşı Hatice Y. (23) tarafından karşılanıyor. Bir süre sonra banyo yapan Seyhan K., çıktığında karşısında Bünyamin Y. (21) ve Yusuf Ö. (25) ile karşılaşıyor. O an bir şok yaşayan Seyhan K., Yusuf Ö.’nün elinde telefonla kayda başladığını görünce panik yapıyor. Bünyamin Y. ise mağduru darbetmeye başlıyor.

THREAT AND ESCAPE

Kadınlar evden çıkarken, Seyhan K.’dan 400 bin TL talep ediyor ve olumsuz yanıt alınca durumu ailesine bildirmekle tehdit ediyorlar. Seyhan K., paniğe kapılıyor ve arkadaşlarından aldığı 150 bin TL’yi şüpheli Yusuf Ö.’nün hesabına gönderiyor. Ancak Bünyamin Y. ve Yusuf Ö., kalan 250 bin TL’yi hesaba yatırmaması halinde videoyu Seyhan K.’nın ailesine göndermekle tehdit ederken, bu süreçte hızla kaçıyorlar. Seyhan K. durumu polise bildiryor.

POLİS MÜDAHALESİ VE DUYURULAR

Polis ekipleri, kısa sürede şüphelileri yakalayıp gözaltına alıyor. Dört şüpheli, mahkemeye sevk edilerek tutuklanıyor ve cezaevine gönderiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıyor. Hazırlanan iddianamede Emine U., Hatice Y., Yusuf Ö. ve Bünyamin Y. hakkında ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’, ‘Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Geceleyin Yağma’ ve ‘Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek’ suçlarından 23 yıl hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, para transferlerinin ve videonun doğrulandığı, şüphelilerin eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtiliyor. Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.