Eminönü’nde Bayram Öncesi Alışveriş Yoğunluğu

ALIŞVERİŞ HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Eminönü’nde, İstanbul’un en eski alışveriş merkezlerinin bulunduğu bölgede, bayram öncesi alışveriş yoğunluğu ortaya çıktı. Şehrin gözde yerlerinden biri olan Mısır Çarşısı’nın çevresinde alışveriş yapan vatandaşların yarattığı kalabalık, havadan görüntülendi. Ramazan Bayramı öncesinde, İstanbul’da yaşayanlar, ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mısır Çarşısı’na yoğun ilgi gösteriyor.

YOĞUNLUK ARTACAK

Mısır Çarşısı’nda dolaşan vatandaşlar, bayram için ikramlık şeker ve diğer ürünleri satın alıyor. Sarısı beklenen yoğunluğun, önümüzdeki günlerde daha da artması kestiriliyor. Bu kalabalık dron ile kaydedildi. Ayrıca, alışveriş için Mısır Çarşısı’na gelen Necati Sarı, “Herkes bütçesine göre hareket ediyor. Tabii pahalı, alan var alamayan var. Allah yardımcıları olsun. Tabii bu bayram diğer bayramlar gibi pek eskisi gibi değil. Filistin’de yapılanlar, o zulümler oradakiler de bizim kardeşlerimiz. Bayram olup olmadığını da ne bileyim insan pek anlamıyor. Eskiden bizim zamanımızda bayramlar, bayramdı; şuan pek öyle değil ki. Şimdi telefon çıkmış, telefonla bayramlaşıyorlar. Ne büyükleri doğru düzgün ziyaret kalmış, ne gidip gelmek kalmış. Filistin’de ölen bebekler, orada insanlar iyice buruk geçiriyorlar. Cenab-ı Allah oraya da bir yardım eyler İnşallah. Bir an önce onlar da bayrama kavuşur” şeklinde açıklamalarda bulundu.