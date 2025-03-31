Eminönü’nde Bayram Yoğunluğu Havadan Görüntülendi

RAMAZAN BAYRAMI’NDA EMINÖNÜ YOĞUNLUĞU

Ramazan Bayramı’nı İstanbul’da geçiren birçok kişi, aileleriyle birlikte Eminönü’ne yöneldi. Adalar ve Üsküdar vapurlarının kalktığı iskeleler önünde adım atacak yer bulunmadı. Eminönü’ndeki kalabalık, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

TAKTİS TRAFİKTE ARTAN YOĞUNLUK

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde İstanbul’da trafiğin durma noktasına geldiği gözlemlendi. Araç yoğunluğu da yüzde 70’in üzerine çıktı. Yerli ve yabancı turistler, Eminönü’nde gezmek için akın etti. Tarihi mısır çarşısı çevresinde ve vapur iskelelerinde yürüyüş yapmak oldukça güçleşti; birçok kişi, yaya olarak ilerlemek için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE KALABALIK ORTAYA ÇIKTI

Havadan çekilen görüntüler, İstanbul’un bayram dönemindeki kalabalığını net bir şekilde ortaya koydu. İnsanlar birlikte zaman geçirmek ve bayram sevincini yaşamak için yoğun şekilde Eminönü’ne akın etti.