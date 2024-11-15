Emir’i Öldüren Sanığın İfadesi Şaşırttı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, 28 Ağustos akşam saatlerinde Güzelvadi Mahallesi’nde gerçekleşti. Mahallede manav işleten Mühsün Taşkın, oyun oynarken kendisine gürültü yaptığını ve küfrettiğini söylediği Emir Baki Bayındır’ı, iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfekle vurdu. Saçmaların isabet ettiği Emir Baki Bayındır, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenler, polise haber verdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mühsün Taşkın kaçarken, 5’inci sınıf öğrencisi Emir Baki Bayındır hastaneye kaldırıldı fakat yaşamını yitirdi. Mühsün Taşkın, daha sonra yakalanıp tutuklandı.

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Mühsün Taşkın hakkında ‘Çocuğu kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Taşkın, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Taşkın SEGBİS sistemi ile katılırken, Emir Baki Bayındır’ın babası Celal ve annesi Tülay Bayındır ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.