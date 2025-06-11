Emir K. Eski Eşi R.D. Tarafından Vuruldu

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, eski eşi R.D. tarafından tabancayla vurulan Emir K., 48 yaşında yaşamını yitirdi. Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Adapazarı’nın Pabuçcular Mahallesi Değirmenhan Sokak üzerinde gerçekleşti. Zonguldak’ta ikamet eden Emir K., bayram ziyareti için çocuğunun yanına gitmek amacıyla Sakarya’ya geldi. Eski eşi R.D. ile çocuğunun evinde karşılaşınca, ikili arasında bir tartışma başladı.

Tartışmanın Büyümesi ve Saldırı

Tartışma şiddetlenince R.D., yanında taşıdığı tabanca ile Emir K.’ya defalarca ateş etti. Kadın, vücudunun 6 yerinden vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, acil müdahale için hızla bölgeye ulaştı. Emir K., sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Gözaltı İşlemleri

Olayın ardından, eski koca R.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Bu trajik gelişme, kadın cinayetleri konusunda kamuoyunda bir kez daha tartışmaları artırdı.