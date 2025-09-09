Emir Tamer, Beşiktaş Divan Kurulu Adayı

Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Emir Tamer, basın mensuplarıyla yapılan bir toplantıda projelerini ve planlarını kamuoyuyla paylaştı. Tamer, divan kurulunun siyah-beyazlı camia için taşıdığı öneme dikkat çekerek, samimiyetiyle diğer adaylardan farklı bir konumda olduğunu ifade etti. Adaylığını açıklamış olduğu toplantıda, birçok aday bulunduğunu belirtmesine rağmen, gerçek anlamda iki taraflı bir seçim gerçekleşeceğini vurguladı.

BEŞİKTAŞ’TA YENİ BİR DÖNEM

Emir Tamer, Beşiktaş’ta farklı bir seçim döneminin yaşandığını belirtti. Aday sayısının önceki dönemlerden fazla olduğunu ifade eden Tamer, “Beşiktaş’ta farklı bir seçim dönemi yaşanıyor. Aday sayısı her zamankinden fazla. Plan ve projelerimizin tamamlanmasıyla birlikte bugün sizlere aktarmak için karşınıza çıktım” dedi. Divan kurulunun 1960 yılında kurulduğunu ve 1990’dan itibaren tüm yönetimlerin bu kuruma alan açmak için gücünü azalttığını üzülerek açıkladı. Geçmişte yöneticilik yaptığı dönemde camianın faydasına projeler geliştirdiğini söyledi.

YENİ YÜZLER İHTİYACI

Tamer, Beşiktaş’ın son 10-15 yılını değerlendirdiğinde, makamların sürekli aynı isimler arasında döndüğüne dikkat çekerek, “Camianın yeni yüzlere ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum” diyerek vurguladı. Yeni yüzlere alan açmaya gayret ettiklerini ve adaylıklarıyla ilgili olumlu geribildirimler aldıklarını aktardı. “Bu seçim, çok adayın olduğu fakat iki adaylı bir seçim aslında” diyen Tamer, eski zihniyet ile yeni ufuklara yelken açmayı hedefleyen zihniyetin mücadelesinin yaşandığını ifade etti.

YENİ TÜZÜK İHTİYACI

Daha yenilikçi bir tüzük değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Tamer, “Geleneklerimize bağlı, özüne dönük Beşiktaş tüzüğü hazırlanacak” şeklinde konuştu. Tüzük tadil çalışmalarında geniş katılımlı bir ekip oluşturma planlarının bulunduğunu, bu ekipte divan üyeleri, kongre üyeleri ve taraftarların yer alacağını söyledi. Ayrıca, daha katılımcı, yenilikçi ve sonuç odaklı bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Yılda sekiz divan kurulu toplantısı düzenlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Emir Tamer, camianın kurumsal yapıları arasındaki iletişimin önemine de değindi ve divan kurulu ile yönetim kurulunun işbirliği için bir istişare komisyonu kurulmasını önerdi. “Bu uluslararası vizyon açısından çok önemli” diyerek, bu proje kapsamında Barcelona ve Milan’da görev yapmış isimlerin kulüp bünyesine kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Tamer’in listesinde yer alan isimler ise şu şekilde: “Mehmet Küçükinci, Methi Bengisu, Murat Çelik, Necmettin Çelikhan, Hakan Yavuz, Tuba Bilici Göksel, Uğur Çetindağ ve Zeynep Ertuğrul.”