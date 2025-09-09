Emir Tamer, Beşiktaş’ı yenilikçi yönetimle sunuyor

Emir Tamer, Beşiktaş Divan Kurulu başkanlığına adaylığını açıklayarak plan ve projelerini basın mensuplarıyla paylaştı. Tamer, divan kurulunun siyah-beyazlı camia için önemini vurguladı ve diğer adaylardan samimiyetiyle ayrıldığını belirtti. İstanbul Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen toplantıda, birçok aday olmasına rağmen iki taraflı bir seçim yapılacağını ifade etti. Beşiktaş camiasında daha önce yönetim kurulu ve divan kurulu üyeliği yapmış olan Emir Tamer, “Beşiktaş’ta farklı bir seçim dönemi yaşıyoruz. Aday sayısı her zamankinden fazla. Plan ve projelerimizin tamamlanmasıyla birlikte sizlere aktarmak için buradayım. Divan kurulu, 1960’da kurulmuş ve 1990’dan itibaren tüm yönetimlerin gücünü azaltmaya çalıştığı bir kurum. Kulüp bünyesinde çalıştığım dönemde camianın yararı için projeler gerçekleştirdik ve hayata geçirdik. Beşiktaş’ın son 10-15 yılına bakıldığında, makamlar aynı isimler arasında değişiyor. Camianın yeni yüzlere ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Liyakat sahibi insanları kulübün içine çekmek için alan açıyoruz. Amacımız, yeni ufuklara yelken açabilmek” dedi.

YENİ TÜZÜK İHTİYACI

Tamer, daha yenilikçi bir tüzük tadiline ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. “Geleneklerimize bağlı, özüne dönen bir Beşiktaş tüzüğü hazırlanacak. Tüzük tadil çalışmalarında divan üyeleri, kongre üyeleri ve taraftarlardan oluşan geniş katılımlı bir ekip ile birlikte çalışılacak. Daha katılımcı, daha yenilikçi ve sonuç odaklı bir yapı oluşturmayı planlıyoruz. Yılda 8 divan kurulu toplantısı yapmayı hedefliyoruz. Divan kurulunun icraatlarının getirisi olarak yönetim kurulunun da elini rahatlatmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Camianın kurumları arasındaki iletişimin önemine de dikkat çeken Emir Tamer, “Divan kurulu ve yönetim kurulunun birlikte daha etkili çalışabilmesi için bir istişare komisyonu kurulacak. Uluslararası vizyon açısından bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu proje kapsamında Barcelona ve Milan’da görev yapmış isimleri kulüp bünyesine kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Emir Tamer’in listesinde yer alan isimler arasında “Mehmet Küçükinci, Methi Bengisu, Murat Çelik, Necmettin Çelikhan, Hakan Yavuz, Tuba Bilici Göksel, Uğur Çetindağ ve Zeynep Ertuğrul” bulunuyor.