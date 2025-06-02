Emirates Şam Uçuşlarını Yeniden Başlatıyor

EMİRATE HAVA YOLU ŞİRKETİ ŞAM SEFERLERİNİ YENİDEN BAŞLATILIYOR

Birleşik Arap Emirlikleri’nin hava yolu şirketi Emirates, 2012 yılında durdurduğu Suriye’nin başkenti Şam’a yönelik seferlerini 16 Temmuz’da yeniden başlatacağını açıkladı. Emirates’in yaptığı açıklamaya göre, bu karar, BAE Genel Sivil Havacılık Otoritesi ile gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmenin ardından alındı. Başlangıçta, pazartesi, çarşamba ve pazar günleri haftada 3 sefer düzenlenecek. 2 Ağustos’ta cumartesi günü de eklenerek uçuş sayısı haftada dörde çıkacak. 26 Ekim itibarıyla ise Şam seferleri her gün yapılacak.

EMİRATES YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖRÜŞ BİLDİRİYOR

Emirates Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Şeyh Ahmed bin Said Al Maktum’un açıklamalarına göre, “Emirates’in Şam uçuşlarını yeniden başlatması, Suriye’de toparlanma ve yeniden inşa sürecine stratejik bir destek sunmaktadır. Bu adım, seyahat ve hava bağlantı seçeneklerini artırarak ekonomik hareketliliği teşvik edecek, yatırımları çekecek ve ticaret ile küresel pazarlara erişim için yeni kanallar açacaktır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu doğrudan hava bağlantısının, sadece kalkınma hedeflerine değil, Amerika, Avrupa ve Körfez’deki Suriyelilerin anavatanlarıyla bağ kurmalarına da yardımcı olacağını vurguladı. Al Maktum, “Bu insanlar deneyim ve yetenekleriyle ülkenin kalkınmasına katkı sunabilecekler” değerlendirmesinde bulundu.

SİSTEMSEL DEĞİŞİM VE TİCARET HAREKETLİLİĞİ

Açıklamaya göre, Emirates’in Şam’a başlatacağı seferler, BAE’de yaşayan 350 bini aşkın Suriyelinin yanı sıra Suriye ile BAE arasındaki ticari ilişkileri de canlandırma potansiyeline sahip. Emirates uçuşları, 2011 yılında Suriye’de başlayan halk ayaklanmasının ardından 2012’de durdurulmuştu. Şimdi, Emirates’in bu adımıyla, bölgedeki hava yollarının yeniden hareketlenmesi bekleniyor.