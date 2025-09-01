Emircan Gülşen, BKFC’de galip geldi

EMİRCAN GÜLŞEN’İN BÜYÜK BAŞARISI

İzmirli şampiyon boksör Emircan Gülşen, Karadağ’ın Budva şehrinde gerçekleştirilen Bare Knuckle Fighting Championship etkinliğinde Slovakyalı rakibiyle karşı karşıya geldi. Gülşen, mücadeleyi ikinci rauntta teknik nakavt ile kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu organizasyonda ringe çıkan Türk sporcu, 30 Ağustos’ta Budva’daki etkinlikte şampiyonluk unvanını korudu.

MCGREGOR’DAN İLK TEBRİK

Dünya çapında tanınan eski UFC şampiyonu Conor McGregor, Emircan Gülşen’in bu önemli zaferini ilk kutlayan kişi oldu. Karşılaşmayı salon içerisinden izleyen McGregor, Gülşen’in galibiyeti sonrası ring kenarında onu tebrik etti. McGregor’ın bu desteği, salonda büyük bir coşkuyla karşılandı. Gülşen, aldığı bu galibiyetle Türk bayrağını dalgalandırırken kariyerine de bir zafer daha eklemiş oldu.