Emircan Gülşen Kemer Maçı Yolunda

İZMİRLİ BOKSÖR EMİRCAN GÜLŞEN’DEN HEDEFİ KEMER MAÇI

Emircan Gülşen, 5 Nisan Cumartesi günü Ukrayna’da düzenlenecek Bare Knuckle (Çıplak el boks) organizasyonunda Andrii Zakharchenko ile ringe çıkacak. Gülşen, bu maçı kazanması durumunda kemer maçına çıkma hakkı elde edecek. Son dönemde hem dünyada hem de Türkiye’de büyük bir ilgi gören Bare Knuckle, giderek daha fazla takipçi kazanıyor. İzmirli boksör Emircan Gülşen (23), bu alanda ülkesi temsil eden bir sporcu olarak öne çıkıyor.

KAZANIRSA KEMERE GİDECEK

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna’da Klan Fighting organizasyonu kapsamında ringe çıkan Gülşen, deneyimli rakibi Vitya Maori’yi ikinci raundda teknik nakavtla mağlup etti. Bu başarısıyla kemer hedefine doğru sağlam bir adım atan Gülşen, yine Ukrayna’da 5 Nisan Cumartesi günü gerçekleştireceği Bare Knuckle müsabakasında Ukraynalı rakibi Andrii Zakharchenko’yu yenmesi halinde kemer maçına çıkma şansını elde edecek.

Gülşen, “Ukrayna’nın profesyonel ve başarılı bir sporcusuyla karşılaştım. İkinci raundda nakavt ettim. Şimdi ikinci maçıma gideceğim. 5 Nisan’da Kiev’in en büyük stadyumunda mücadele edeceğim” sözlerini ifade etti.

KENDİ DEĞERLERİMİ TEMSİL EDİYORUM

Bare Knuckle’un Türkiye’de mevcut olmadığını belirten Emircan Gülşen, “Dünyada yeni trend olmaya başlayan bir spor dalı. Bu alanda ülkemin bayrağını temsil etmek istiyorum. İlk hedefim Ukrayna’da çıkacağım maçı kazanmak. Sonrasında ise ilk kemeri alan Türk olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Türk milletine karşı üzerinde bir sorumluluğun bulunduğunu dile getiren Gülşen, “Oraya gittiğimde üzerimde bir sorumluluk var. Ülkemi temsil edebilme hakkına sahip olduğum için çok mutluyum. Bence bu spor ‘Modern Gladyatörlük’ ve ben de bu mesleği yaparak ülkemin temsilcisi oluyorum” dedi.

Türkiye’de dövüş sporlarına ilginin yeni yeni yükselişe geçtiğini vurgulayan Gülşen, “Çıplak el boksta şu an Türkiye’de dövüşen sporcu yok. Bu nedenle ayrı bir rağbet bulunuyor. İlk sporculardan biri olmak benim için büyük bir gurur. Maça gidip geldikçe Türk halkı da gururlanıyor. Zaferim, Türk halkına bir hediye niteliğinde, onların beklentilerini karşılayacağıma inanıyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

– İZMİR