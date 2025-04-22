Emircik Takımı Voleybol Turnuvası Şampiyonu

ŞAMPİYON EMİRCİK TAKIMI OLDULAR

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında Emircik Takımı, şampiyon olmayı başardı. Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen turnuvaya sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Beylikova’da tribünlerin dolduğu bu organizasyonda çeşitli kurum takımları kıyasıya mücadele etti. Final maçında Emircik Takımı, Jandarma Takımı ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINDA YENİYURT ZAFERİ

Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise Yeniyurt Takımı, Aşağıiğdeağacı Takımı’nı 3-1’lik skorla yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Turnuva sonunda yapılan ödül töreninde, şampiyon olan Emircik Takımı’nın madalyaları AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından verildi. Ayrıca, kupasını Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal takdim etti.

ÖDÜL TÖRENİNDE GURUR DOLU ANLAR

İkinci sırayı alan Jandarma Takımı’nın ödüllerini İlçe Emniyet Amiri Ömer Yaşar ile Gençlik ve Spor Şube Müdürü Kamil Murat sundu. Üçüncü olan Yeniyurt Takımı’na ise ödüller, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez ile önceki dönem Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp tarafından verildi. Bu önemli organizasyon, bölgede spora olan ilginin arttığını ve gençlerin spor yapma motivasyonunu güçlendirdiğini gösteriyor.