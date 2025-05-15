Emirdağ’da A.A. Yakalandı, Tutuklandı

AFYONKARAHİSAR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ ARANAN ŞAHISI YAKALADI
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir şahsı Emirdağ’da yakaladı. Jandarma, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına dair kapsamlı çalışmalar yürütmeye başladı.
YAPILAN İNCELEME SONUÇ VERDİ
Gerçekleştirilen incelemelerde A.A. isimli şahsın ‘Vergi Ulusal Kanununa Muhalefet’ nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ekipler, bu bilgiyi aldıktan sonra şüpheliyi Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yakalanan şahıs, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu başarılı operasyon, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’nın kararlılığını ortaya koyuyor.