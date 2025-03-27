Emirdağ’da Bekçiler Ramazan Boyunca Görevde

BEKÇİLERİN RAMAZAN GÖREVİ

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri, Ramazan ayı boyunca huzur ve güven sağlamak için yoğun bir mesai yapıyor. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ilçede güvenliğin tesis edilmesi için emniyet teşkilatının özveriyle çalıştığı ifade ediliyor.

24 SAAT HİZMET

Açıklamada, emniyet personelinin 7 gün 24 saat esasına göre faaliyet gösterdiği belirtildi. “İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz Ramazan Ayı boyunca sahurda huzur ve güveni sağlamaya devam ediyor. Gece kartalları ilçe merkezinde bulunan kamu ve özel binalar başta olmak üzere okullar, park bahçeler, metruk binalar, kent ormanı gibi alanlarda devriye faaliyetlerini sürdürüyor” denildi.