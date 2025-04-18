Emirdağ’da Mevsimlik Tarım İşçileri Geldi

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ İLÇEYE GELİYOR

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, tarım alanında çalışan mevsimlik işçiler, sıcak havaların başlamasıyla birlikte ilçeye akın etmeye başladı. Kaymakam Yasin Akgül, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek onların durumları hakkında bilgi aldı. İşçilerin çoğunun, tarım alanlarında ve çeşitli ara işlerde çalıştığı, bir kısmının ise çadırlarda yaşam sürdüğü ifade ediliyor.

Gerçekleşen ziyaretin ardından Kaymakam Akgül, sosyal medya üzerinden bir yazılı açıklama yaptı. Akgül, “Kurumlarımızla işbirliği içinde Çiftlik ve Eşrefli köylerindeki Urfalı kardeşlerimizin elektrik sorununu çözüme kavuşturduk” dedi. Bu açıklama, işçilerin yaşam koşullarını iyileştirme yönünde atılan adımların bir göstergesi olarak kaydedildi.