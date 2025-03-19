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Emirdağ’da Resim Yarışması Sonuçlandı

EMİRDAĞ’DA RESİM YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen resim yarışmasının sonuçları belli oldu. Etkinlik, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle gerçekleştirildi.

ÖDÜL SAHİPLERİ BELİRLENDİ

Resim yarışmasında Emirdağ Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Eslem Dinç birinci olurken, Metin Zülbiye Sarı Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Aydoğan ikinci ve Emirdağ Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Nur Biçer üçüncü olarak dereceye girdi. Emirdağ İlçe Müftüsü Vahit Demiral, ödül kazanan öğrencileri tebrik etti ve onlara başarılar diledi. Dereceye giren öğrencilere düzenlenen programda başarı belgesi ve ödülleri verildi.

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