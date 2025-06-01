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Emirdağ’da Trafik Kazası, 6 Yaralı

EMİRDAĞ’DA TRAFİK KAZASI

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanıyor. Kaza, Suvermez Dörtyol Kavşağı’nda gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, M.Y. kontrolündeki 03 AB 223 plakalı otomobil ile C.S. yönetimindeki 03 HM 993 plakalı aracın çarpışması sonucunda kaza oluşuyor.

KAZADA YARALANANLAR

Kazada M.S., H.S., B.S., M.Y. ve Ö.Y. yaralanıyor. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapılıyor ve ardından Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyorlar. Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.

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