Emirhan Çakal Konserde Yaralandı. Sağlığı İyi, Merak Etmeyin

EMİRHAN ÇAKAL’A YAPILAN SALDIRI VE AÇIKLAMASI

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleşen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahneye çıkan rapçi Emirhan Çakal, konser sonrası uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanmıştı. İlk olarak Hayrabolu Devlet Hastanesi’nde müdahale edilen sanatçı, daha sonra İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alınmıştı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Çakal, olayın ardından birkaç saat içinde sevenlerine bilgi veren bir yazılı açıklama yaptı.

SEVENLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Yazılı açıklamasında, “Değerli sevenlerim, herkese selamlar. Öncelikle merak eden, arayan soran herkese teşekkür ederim. Ben iyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde.” diyen Çakal, böyle bir olayla gündem oluşturduğu için üzgün olduğunu belirtti. Kendini sahne performanslarına adamış biri olarak, “Yaptığım işler, kurduğum hayaller ve başardığım projelerle gündeme gelmek” istediğini ifade etti. Ayrıca, “Beni, size ilkleri yaşattığım sahnelerimden hatırlayın isterim. Tek dileğim; bu yolda vereceğim konserlerde iyi anılarla anılmak ve daha nice buluşmalarda bir araya gelmek.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

SALDIRININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Çakal’ın bacağına saçma isabet etmesine neden olan şüpheli Faik Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan havalı tüfek ve 67 adet saçma da ele geçirildi. Çakal, Türkiye’de başlayan yolculuğunu global alanda ülkesini en iyi şekilde temsil ederek sürdürmek istediğini vurguladı. “Her zaman sevgiyle, saygıyla,” ifadeleri ile açıklamasını sonlandırdı.