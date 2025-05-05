Emirhan’ın Motosikleti Doğum Hediyesiymiş

EMİRHAN’IN MOTOSİKLETİ, ÖZEL BİR DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Sakarya’nın Erenler ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Emirhan Gözalan’ın motosikletinin, 2 yıl önce 18’inci doğum günü için babası İbrahim Gözalan tarafından hediye edildiği öğrenildi. Emirhan’ın annesi Esra Keskin Gözalan’ın, bu özel doğum günü hediyesi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

DOĞUM GÜNÜ MESAJI DUYGULANDIRDI

Esra Keskin Gözalan, “Canım oğlum, 20.08.2005 18’inci yaş günün kutlu olsun. Rabb’im sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılı ömürler nasip etsin inşallah. Canımın içisin, seni çok seviyorum. Babanın hediyesi motorunu sağlıkla, kazasız belasız kullanmak nasip olsun inşallah.” sözleriyle duygusal bir mesaj paylaştı. Bu ifadeler, ailesinin Emirhan’a olan sevgisini ve dualarını gözler önüne seriyor.