Emirhan Şahin’in Yalnız Evinde Ölü Bulundu

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ EMİRHAN ŞAHİN’İN ÖLÜMÜ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Emirhan Şahin, yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Şahin’in epilepsi hastası olduğu öğreniliyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencisi olan Emirhan, tarımsal üretim ve bitki koruma ürünleri alanında faaliyet gösteren bir fabrikada üç ay önce staja başlamıştı.

ARKADAŞLARINDAN HABER ALINAMADI

Bugün sabah staj yaptığı işe gitmediğinde arkadaşları Emirhan’ı telefonla aradı. Ancak telefonuna yanıt alamayınca, arkadaşları durumu komşularına bildirdi. Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan iki katlı binanın alt katında yaşayan Emirhan Şahin’e ulaşamayınca, komşular ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapısı açılan dairede ekipler, Emirhan Şahin’i yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Emirhan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı. Şahin’in cansız bedeni, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emirhan Şahin’in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belli olacak.