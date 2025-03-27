Emlak Çalışanları Sıkışan Çocuğu Fark Etti

ÇOCUĞUN YARDIMA İHTİYACI VARDI

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde bir emlak firması çalışanları, müştelerine ev gösterimleri sırasında küçük bir çocuğun pencere arasında sıkıştığını fark etti. Uzun süre boyunca çocuğu çıkarmakta zorluk çeken ekip, sonunda itfaiyeyi arama kararı aldı.

HAYAT KURTARMAK ÖNEMLİ

Emlak firmasının sahibi yaptığı açıklamada, “Her şey para demek değildir, bazen hayat kurtarmaktır” dedi. Bu olay, insanların zorlu anlarda yardımseverliğini ortaya koydu ve hayat kurtarmanın maddi kazançlardan daha önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.