Emlak İlanında Dikkat Edilmesi Gerekenler

FİYAT ARTIŞLARI VE EMLAK SEKTÖRÜ

Emlak sektöründe yaşanan büyük fiyat artışları, uzmanların endişelerine neden oluyor. Türkiye’de sık karşılaşılan sahte taşınmaz ilanlarının türleri ve emlak ilanında dikkat edilmesi gereken noktalar merak ediliyor. Ayrıca, haksız fiyat artışının yaygın olduğu bölgeler de gündemde.

BAKANLIKTAN CİDDİ CEZA UYGULAMASI

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarındaki haksız fiyat artışları ve sahteciliğe karşı önemli bir denetim süreci başlattı. Bakanlık, şu ana kadar 1158 emlak işletmesine toplamda 137 milyon lira idari para cezası uyguladı. Elektronik ilan platformlarında sahte ve manipülatif ilanları tespit etmek amacıyla kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile ilan verenlerin kimlik ve yetki belgeleri kontrol ediliyor.

KONUT ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

Uzmanlar, konut alırken dikkat edilmesi gereken unsurları sıralıyor. Uluslararası Gayrimenkul Uzmanı Özden Çelik, “Fiyat, alım kararında en belirleyici etken” diyor. Lokasyon ve konum gibi unsurların da fiyatla birlikte göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Çelik, alıcıların ilan fiyatına ek olarak bina yaşı ve ilanı veren kişinin geçmişi gibi unsurlara da dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor. İstanbul’un hem yoğun öğrenci nüfusuna sahip hem de büyük bir iş merkezi olduğunu belirterek, “Yıllık 500 binin üzerinde üniversite öğrencisi İstanbul’a geliyor. Bu talep, kiraları artırıyor” diye ekliyor. Ayrıca, bazı kişilerin, arzı kısıtlayarak fiyatları artırmaya yönelik manipülatif hareketlerde bulunduğunu da ifade ediyor.

SAHTE İLANLARLA İLGİLİ UYARILAR

Gayrimenkul uzmanı Emir Pakkan, sahte veya manipülatif ilanların bazı belirtilerini şöyle sıralıyor: “Bölgedeki emsallerin çok altında fiyatlar, belirsiz ya da eksik adres bilgisi, tek bir görsel kullanılması, aşırı kaliteli ama boş daire fotoğrafları, metrekare, kat ve bina yaşı gibi teknik bilgilerde tutarsızlıklar, ilanlardaki telefon numarasının farklı bölge koduna ait olması gibi işaretler dikkat çekiyor.” Ayrıca, kapora dolandırıcılığında sık karşılaşılan yöntemleri de açıklıyor. Dolandırıcıların, piyasa ortalamasının altında fiyatlarla “acil” veya “sadece bugün kaparo” gibi ifadelerle ilan açtığını belirtiyor. Potansiyel alıcılardan hemen kapora talep ettiklerini ve bunun sonucunda iletişimi kestiklerini ifade ediyor.

Pakkan, bu tür durumlarda tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini dile getiriyor. “Gerçek bir evi görmeden ve resmi sözleşme olmadan asla kapora gönderilmemeli. Çünkü bu ödemelerin çoğu geri alınamıyor” diyerek uyarıyor.